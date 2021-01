Inter-Benevento | Conte | “Dzeko | ecco tutta la verità Mercato? Inutile sollevare fumo | abbiamo le idee chiare”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata di vigilia per l'.Dopo il derby di Coppa Italia vinto contro il Milan, i nerazzurri sono pronti a tornare in campo per affrontare ildi Pippo Inzaghi. L'obiettivo dei meneghini, adesso, è il riscatto in campionato dopo lo scialbo pareggio a reti bianche maturato a Udine. Lo sa bene Antonioche,venuto in conferenza stampa, ha analizzato l'impegno che tra poco più di 24 ore attenderà i suoi. "Sicuramente stanno facendo molto bene e sonnto per Pippo (Inzaghi, ndr). Si sta confermando in Serie A. Inizia il ritorno e chiaramente i punti peseranno per tutti e per tutti gli obiettivi: scudetto, Champions e salvezza. Ci sarà molta più attenzione. L'approccio deve sempre essere lo stesso, in tutte le partite, qualche volta ci riesce sempre. Vero che gli scontri diretti ...

Tra i tanti argomenti, si comincia con uno sguardo sugli avversari di domani e sul loro allenatore e sull'approccio che l'deve avere quando entra in campo: "Ilsta facendo molto bene, .... 'Sta facendo molto bene. Sono contento per Pippo che si sta confermando in Serie A. Sono molto contento per lui'. Campionato. 'Inizia il girone di ritorno e i punti iniziano a pesare per ...il difensore e capitano degli stregoni sanniti, è intervenuto ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno in vista del match contro l'Inter di Antonio Conte, club che l'ha lanciato nel grande calcio.Hakimi a destra e Barella in mezzo al campo con Vidal ed appunto Christian Eriksen. I nerazzurri scenderanno in campo sabato contro il Benevento per la prima di ritorno. Conte non sarà in panchina, pe ...