Coppa Italia 2020/21: date e orari delle semifinali (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lega Serie A ha reso note date e orari delle semifinali di Coppa Italia, Juve-Inter e Napoli-Atalanta. Leggi su 90min (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lega Serie A ha reso notedi, Juve-Inter e Napoli-Atalanta.

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - StefanoGalli1 : RT @Ruttosporc: @ZZiliani @pisto_gol E non sia mai che la Juventus non giochi in casa al mercoledì sera su Rai Uno in Coppa Italia, come su… - LeoWolf1992 : RT @UYBAvolley: ?? 29 gennaio, data speciale! Nel 2012, la Coppa Italia! #rememberwhoyouare ???? Se c'eravate battete un colpo! #coppaital… -