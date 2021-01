Udinese | Gotti | «Bilancio negativo Lasagna? Non so niente»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l’Inter: le sue dichiarazioni Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Credo che la prestazione faccia il paio con quella dell’Atalanta, sicuramente la voglia di sacrificio è stata uguale, poi cambia l’avversario. Quando ho visto il tiro di De Paul l’ho vista uscire di poco, ho cullato per un attimo un bel pensiero».– «Ilsecondo me, per quello che ha fatto la squadra in campo, e non per le aspettative, meritavamo più punti. Però dobbiamo essere realisti e pensare che alla prossima affronteremo uno Spezia che è a pari punti ...