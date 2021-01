Superbonus 110%, accordo Unicredit-Ance per un iter più veloce (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Unicredit e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili hanno sottoscritto un accordo per semplificare l'iter di accesso ai benefici del Superbonus 110% per le imprese associate, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili.Grazie all'accordo, le imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e sismica associate ad Ance intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al committente, con il supporto della piattaforma tecnologica già implementata da Unicredit e PwC TLS, potranno accedere a servizi di consulenza avanzata su aspetti tecnici e fiscali e per la raccolta della documentazione necessaria alla banca per richiedere la cessione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) –e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili hanno sottoscritto unper semplificare l'di accesso ai benefici delper le imprese associate, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili.Grazie all', le imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e sismica associate adintenzionate ad applicare lo sconto in fattura al committente, con il supporto della piattaforma tecnologica già implementata dae PwC TLS, potranno accedere a servizi di consulenza avanzata su aspetti tecnici e fiscali e per la raccolta della documentazione necessaria alla banca per richiedere la cessione dei ...

riccardo_fra : Un’importante novità per il #Superbonus al 110%: è attivo un sito web dedicato per ottenere tutte le informazioni s… - CorriereCitta : Superbonus 110%, accordo Unicredit-Ance per un iter più veloce - InSic_it : Il Governo lancia il portale - ilmattinodisici : Superbonus 110%, accordo tra UniCredit e Ance - Giornaleditalia : UniCredit e ANCE, accordo sul Superbonus 110%: iter vantaggioso per le imprese associate -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110% Superbonus 110%, online il sito dedicato | www.governo.it Governo Superbonus 110%, accordo Unicredit-Ance per un iter più veloce

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Superbonus 110%, accordo tra UniCredit e Ance

UniCredit e Associazione Nazionale Costruttori Edili hanno sottoscritto oggi un accordo per semplificare l’iter di accesso ai benefici del Superbonus 110% per ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.UniCredit e Associazione Nazionale Costruttori Edili hanno sottoscritto oggi un accordo per semplificare l’iter di accesso ai benefici del Superbonus 110% per ...