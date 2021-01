Account e carte, ecco il listino prezzi dei dati rubati in vendita sul dark web (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Possono bastare anche 11 centesimi per una carte di credito e qualche dollaro per ottenere un intero pacchetto di dati personali. I ricercatori di Comparitech hanno analizzato gli annunci di oltre 40 marketplace del dark web, stilando un listino di identità rubate, carte di credito e Account Paypal. Per quanto riguarda i pacchetti di credenziali (che possono includere informazioni personali come il nome, la data di nascita, il numero di telefono), il mercato più abbordabile è quello americano: il costo medio di una identità rubata è 8 dollari. Ne servono 14 nel Regno Unito, in Turchia e in Israele. Si arriva a 25 in Giappone, Europa ed Emirati Arabi. Si tratta, come detto, di cifre indicative, dietro le quali ci sono forti escursioni di prezzo. Il costo lievita quanto più le informazioni sono ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Possono bastare anche 11 centesimi per unadi credito e qualche dollaro per ottenere un intero pacchetto dipersonali. I ricercatori di Comparitech hanno analizzato gli annunci di oltre 40 marketplace del dark web, stilando undi identità rubate,di credito ePaypal. Per quanto riguarda i pacchetti di credenziali (che possono includere informazioni personali come il nome, la data di nascita, il numero di telefono), il mercato più abbordabile è quello americano: il costo medio di una identità rubata è 8 dollari. Ne servono 14 nel Regno Unito, in Turchia e in Israele. Si arriva a 25 in Giappone, Europa ed Emirati Arabi. Si tratta, come detto, di cifre indicative, dietro le quali ci sono forti escursioni di prezzo. Il costo lievita quanto più le informazioni sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Account carte Account e carte, ecco il listino prezzi dei dati rubati in vendita sul dark web AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cashback, la carica dei 50mila "Spinta positiva per il commercio"

Boom di attivazioni dello Spid, tantissime richieste di pagare perfino un caffè col bancomat o la carta di credito, ma anche qualche polemica per alcune transazioni non riconosciute dall’app IO perché ...

Account e carte, ecco il listino prezzi dei dati rubati in vendita sul dark web

I ricercatori di Comparitech hanno analizzato gli annunci di oltre 40 marketplace del dark web, stilando un listino di identità rubate, carte di credito e account Paypal ...

