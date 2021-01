YouTube prolunga la sospensione di Trump (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Photo by Andrew Harrer-Pool/Getty Images)YouTube ha deciso di estendere la sospensione dell’account di Donald Trump per un’altra settimana dopo il blocco deciso a seguito dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Il portale video di Big G ha preferito allungare ancora lo stop per ridurre al minimo i rischi di incitamento alla violenza durante l’insediamento di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. L’account YouTube dell’ormai ex inquilino della Casa Bianca, aperto a marzo 2015, conta 2,79 milioni di follower e un totale di oltre 825 milioni di visualizzazioni ed è stato usato dal tycoon per rilanciare i suoi discorsi e le interviste. Tra questi filmati c’è quello incriminato di aver scatenato l’assalto al Campidoglio. Nel suo discorso Trump insisteva a sostenere la falsa teoria di brogli ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Photo by Andrew Harrer-Pool/Getty Images)ha deciso di estendere ladell’account di Donaldper un’altra settimana dopo il blocco deciso a seguito dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Il portale video di Big G ha preferito allungare ancora lo stop per ridurre al minimo i rischi di incitamento alla violenza durante l’insediamento di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. L’accountdell’ormai ex inquilino della Casa Bianca, aperto a marzo 2015, conta 2,79 milioni di follower e un totale di oltre 825 milioni di visualizzazioni ed è stato usato dal tycoon per rilanciare i suoi discorsi e le interviste. Tra questi filmati c’è quello incriminato di aver scatenato l’assalto al Campidoglio. Nel suo discorsoinsisteva a sostenere la falsa teoria di brogli ...

fisco24_info : YouTube estende sospensione Trump per una settimana: Prolunga stop annunciato il 13 gennaio - 1italiano1 : Usa: YouTube estende sospensione Trump per una settimana. Prolunga stop annunciato il 13 gennaio | #ANSA - ansa_tecnologia : Usa: YouTube estende sospensione Trump per una settimana. Prolunga stop annunciato il 13 gennaio | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube prolunga YouTube prolunga la sospensione di Trump Wired.it YouTube prolunga la sospensione di Trump

La piattaforma teme che i video possano essere utilizzati per incitare alla violenza, nelle ore in cui si insedia il nuovo presidente Biden ...

YouTube prolunga la sospensione di Donald Trump

Nel giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, YouTube prolunga di 7 giorni la sospensione dell'account di Donald Trump.

La piattaforma teme che i video possano essere utilizzati per incitare alla violenza, nelle ore in cui si insedia il nuovo presidente Biden ...Nel giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, YouTube prolunga di 7 giorni la sospensione dell'account di Donald Trump.