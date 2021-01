Insigne e la maledizione dei rigori contro la Juve: 3 tiri, 3 errori. E scoppia in lacrime (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal dischetto, contro la Juventus, la porta diventa improvvisamente minuscola. Ogni volta. Come una maledizione. E alla fine è impossibile evitare le lacrime... Lorenzo Insigne ha sbagliato tutti i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal dischetto,lantus, la porta diventa improvvisamente minuscola. Ogni volta. Come una. E alla fine è impossibile evitare le... Lorenzoha sbagliato tutti i ...

Insigne e la maledizione del rigore contro la Juve: 3 errori sui 4 sbagliati in carriera

Dagli undici metri Lorenzo Insigne è quasi una certezza. Di rigori il capitano del Napoli ne ha falliti pochissimi ...

Le scelte di mister Gattuso: scontate, ma non troppo

Nel calcio non c'è niente di scontato, figuriamoci se può esserlo la formazione che sceglierà Gattuso questa sera. Nel senso che l'allenamento di questa ...

