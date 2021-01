Governo: Delrio, 'solidarietà a Polverini da intero Gruppo Pd' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Voglio esprimere a Renata Polverini la solidarietà mia personale e di tutte le deputate e i deputati del Partito democratico. L'attacco personale di cui è vittima fatto di denigrazione e di insinuazioni sessiste è inaccettabile e volgare". Così il capoGruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Voglio esprimere a Renatalamia personale e di tutte le deputate e i deputati del Partito democratico. L'attacco personale di cui è vittima fatto di denigrazione e di insinuazioni sessiste è inaccettabile e volgare". Così il capodel Pd alla Camera Graziano

L'attacco personale di cui è vittima fatto di denigrazione e di insinuazioni sessiste è inaccettabile e volgare". Così il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio.

L'appello del premier

La Camera accorda la fiducia al governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il premier Giuseppe Conte, nel suo discorso in Aula, ha espresso ...

