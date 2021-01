Demiral out con il Napoli: Dragusin si candida a una maglia da titolare (Di martedì 19 gennaio 2021) Infortunio Demiral, out col Napoli: Dragusin si candida a una maglia da titolare. Il forfait del difensore turco può lanciare il giovanissimo In casa Juventus la notizia dell’ultim’ora è il forfait di Merih Demiral, non partito con la squadra alla volta di Reggio Emilia a causa di un problema fisico. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Pirlo in piena emergenza in finale di Supercoppa contro il Napoli: potrebbe tornare dal primo minuto, dopo l’apparizione in Coppa Italia contro il Genoa, il classe 2002 Radu Dragusin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Infortunio, out colsia unada. Il forfait del difensore turco può lanciare il giovanissimo In casa Juventus la notizia dell’ultim’ora è il forfait di Merih, non partito con la squadra alla volta di Reggio Emilia a causa di un problema fisico. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Pirlo in piena emergenza in finale di Supercoppa contro il: potrebbe tornare dal primo minuto, dopo l’apparizione in Coppa Italia contro il Genoa, il classe 2002 Radu. Leggi su Calcionews24.com

vanda235 : @liviozeta67 E di male in peggio: nessun recuperato dal covid e Demiral out x domani sera. Direi tuttaposto!????? - j_giamp84 : Certo che la sfiga con noi ci vede benissimo. #demiral out....porca putt.. - genovesergio76 : Demiral out con il Napoli: Dragusin si candida a una maglia da titolare via @OneFootball. Leggilo qui: - Tomas1374 : #Demiral out Purtroppo è una stagione disgraziata questa e lui è alla prima dopo una operazione pesante Mettiamoci… - sportli26181512 : Supercoppa italiana, Juventus: Dybala e Demiral non convocati. Out De Ligt e Cuadrado: A Reggio Emilia Andrea Pirlo… -