Perché sarebbe meglio sostituire le bevande zuccherate con l’acqua? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sembra che sostituendo, almeno una volta al giorno, una delle vostre bevande zuccherate preferite con della normale acqua, possa ridurre di molto il rischio di sviluppare il diabete. Secondo gli studi pubblicati sulla rivista Diabetes Care, infatti, alcuni ricercatori dell’Università di Harvard (USA), dopo aver fatto numerosi esperimenti, sono riusciti a giungere a questa conclusione. Per oltre due decenni, i ricercatori della TH Chan School of Public Health hanno elaborato dati e dopo aver coinvolto oltre 190 mila persone in questo esperimento, monitorando l’assunzione delle bevande di questi individui nel tempo. Secondo i loro rapporti, le persone che hanno aumentato il consumo di bevande zuccherate, persino quelle che indicano nella confezione di essere al cento per cento composta da succo di ... Leggi su virali.video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sembra che sostituendo, almeno una volta al giorno, una delle vostrepreferite con della normale acqua, possa ridurre di molto il rischio di sviluppare il diabete. Secondo gli studi pubblicati sulla rivista Diabetes Care, infatti, alcuni ricercatori dell’Università di Harvard (USA), dopo aver fatto numerosi esperimenti, sono riusciti a giungere a questa conclusione. Per oltre due decenni, i ricercatori della TH Chan School of Public Health hanno elaborato dati e dopo aver coinvolto oltre 190 mila persone in questo esperimento, monitorando l’assunzione delledi questi individui nel tempo. Secondo i loro rapporti, le persone che hanno aumentato il consumo di, persino quelle che indicano nella confezione di essere al cento per cento composta da succo di ...

borghi_claudio : @Frances78286536 Eh già... 80.000 vittime perchè siamo stati irresponsabili. Se invece avessimo fatto i lockdown e… - CarloCalenda : Solo per un motivo: se ritiene che sarei un buon sindaco. Altrimenti sarebbe ora di trovare un suo candidato valido… - GassmanGassmann : Se volete capire bene, perché il ponte sullo stretto sarebbe inutile e dannoso, leggete questo articolo. Mettere… - vizerodue : RT @rocken78: Se conoscete la teoria dei 'Sei gradi di separazione' per cui ogni essere umano sarebbe legato ad un altro qualsiasi nel mond… - Keynesblog : @marco_fanton Moriremo di fame proprio perché NON controlliamo il Covid. Se lo avessimo fatto oggi sarebbe tutto aperto. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sarebbe Governo: Orlando, 'non ci interessa mettere uno del Pd al posto di Conte' Affaritaliani.it