Operazione Faust della Dda di Reggio Calabria: arrestato anche il sindaco di Rosarno (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Operazione “Faust” della Dda di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, ha messo a segno un importante colpo E’ scattato stamattina l’arresto di un nutrito numero di persone indagate per svariati reati. Tra i capi d’accusa, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Dda di, Direzione Distrettuale Antimafia, ha messo a segno un importante colpo E’ scattato stamattina l’arresto di un nutrito numero di persone indagate per svariati reati. Tra i capi d’accusa, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza L'articolo proviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : Scambio elettorale politico-mafioso. In manette è finito anche il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, arrestato stamat… - CosenzaPage : 'Ndrangheta, operazione 'Faust', 49 arresti in più regioni, contestato scambio elettorale politico mafioso - -… - LameziaClick : 'Ndrangheta, operazione 'Faust', 49 arresti in più regioni, contestato scambio elettorale politico mafioso -… - TgrRai : RT @TgrCalabria: Operazione “Faust” dei @_Carabinieri_ di Reggio Calabria. Coinvolto il sindaco di #Rosarno, Giuseppe Idà. Secondo gli in… - infoitinterno : Operazione Faust, ecco i nomi di tutti gli arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Faust 'Ndrangheta, operazione 'Faust': 49 persone arrestate. Trai i reati anche scambio elettorale politico CityNow Blitz in Calabria: arrestato anche il sindaco di Rosarno

C’è il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, tra gli arrestati nell’operazione “Faust” che ha coinvolto la cosca Pisano della ‘ndrangheta che avrebbe sostenuto Idà nella corsa a sindaco. Ma arresti ci son ...

Disagi idrici a Catanzaro per l’intera giornata di oggi. Guasto ad un impianto

CATANZARO/ A causa di una rottura riscontrata da Sorical sull'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica, nella zona di Magisano, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua per le utenze della cit ...

C’è il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, tra gli arrestati nell’operazione “Faust” che ha coinvolto la cosca Pisano della ‘ndrangheta che avrebbe sostenuto Idà nella corsa a sindaco. Ma arresti ci son ...CATANZARO/ A causa di una rottura riscontrata da Sorical sull'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica, nella zona di Magisano, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua per le utenze della cit ...