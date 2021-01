Mina Settembre | il ‘piccolo segreto’ di Serena Rossi | “Non ditelo a Davide”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) , ecco cosa ha confessato l’amatissima attrice.confessa il suoè senza alcun dubbio una delle attrici del momento, amatissima soprattutto dal pubblico di Rai Uno, che ha avuto modo di apprezzarla in particolare negli ultimi tempi. Come dimenticare, ad esempio, la sua splendida interpretazione in ‘Io sono Mia’, la serie dedicata alla grandissima Mia Martini. In queste settimane, invece,è l’assistente socialeper l’omonima fiction, le cui prime puntate hanno già avuto grande successo. Oltre ad essere un’attrice apprezzatissima però, laè anche una cantante, doppiatrice e conduttrice. A marzo, ...