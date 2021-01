Caos scuola, per le superiori un rientro a metà tra sit-in e occupazioni (Di martedì 19 gennaio 2021) Seicentoquarantamila studenti delle scuole superiori sono tornati a fare lezione anche in presenza, alternandosi al 50% con la didattica online nel Lazio, in Piemonte, Emilia Romagna e Molise. Ora siresta in attesa di capire se il governo o le regioni riusciranno a raggiungere quota 75% di presenze alternate tra classe e abitazione oppure saranno costretti a rimandarli a casa davanti a un Pc per un repentino aumento della curva pandemica, la cosiddetta «terza ondata» del Covid. Com’è già accaduto a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Seicentoquarantamila studenti delle scuolesono tornati a fare lezione anche in presenza, alternandosi al 50% con la didattica online nel Lazio, in Piemonte, Emilia Romagna e Molise. Ora siresta in attesa di capire se il governo o le regioni riusciranno a raggiungere quota 75% di presenze alternate tra classe e abitazione oppure saranno costretti a rimandarli a casa davanti a un Pc per un repentino aumento della curva pandemica, la cosiddetta «terza ondata» del Covid. Com’è già accaduto a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

