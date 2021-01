Bridgerton 2 secondo Phoebe Dyenevor | «Con il Covid mi sembra impossibile»

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il successo di pubblico e la mole di libri prodotta da Julia Quinn lascerebbero presagire una seconda stagione di Bridgerton, ma Netflix, insieme a Shonda Rhimes, ancora non ha ufficializzato alcuna produzione. E, stando a Phoebe Dyenevor, l’annuncio tanto agognato potrebbe (quasi) non arrivare.

gvccixgigi : @Isabellaposters sono 8 libri uno per ogni bridgerton io già scaricato il secondo che è su anthony - _kendinisev : RT @Jess7510_: Ma parliamo un secondo della bellezza immensa di Phoebe Dynevor e Regé Jean Page?! #Bridgerton - TheReal_Alii : RT @Jess7510_: Ma parliamo un secondo della bellezza immensa di Phoebe Dynevor e Regé Jean Page?! #Bridgerton - cherryredzzx : prontissima a leggere il secondo epilogo dove i bridgerton giocano a pall mall - bokutids : @secretlyamoth SPOILER BRIDGERTON - - - - - AH SENTI UNA COSA Secondo te, a chi è stata lasciato il patrimonio dei Featherington? -

Senza un vaccino disponibile per tutti, non so come potremmo fare» Il successo di pubblico e la mole di libri prodotta da Julia Quinn lascerebbero presagire una seconda stagione di Bridgerton, ma ...Sarah Ferguson, Duchessa di York, pubblica un nuovo libro: dopo le favole per bambini, una storia d'amore scandalosa, tra Cinquanta sfumature e Bridgerton ...