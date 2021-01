Morta Cristina Formiconi, tutti sotto choc per l’addio alla professoressa (Di sabato 16 gennaio 2021) tutti stanno piangendo la morte della nota professoressa Cristina Formiconi, scomparsa ieri mattina a Grosseto. La donna era apprezzata e stimata da tutti e lascia un vuoto enorme. La città di Grosseto, in Toscana, è in lutto per la prematura scomparsa della professoressa Cristina Formiconi, nota avvocatessa e moglie del radiologo Edoardo Laiolo. Dopo una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 gennaio 2021)stanno piangendo la morte della nota, scomparsa ieri mattina a Grosseto. La donna era apprezzata e stimata dae lascia un vuoto enorme. La città di Grosseto, in Toscana, è in lutto per la prematura scomparsa della, nota avvocatessa e moglie del radiologo Edoardo Laiolo. Dopo una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cristina_lev : RT @MinervaMcGrani1: Mi ricorda tanto il caso dell'infermiera portoghese, morta nel sonno a 42 anni 24 ore dopo aver fatto il vaccino...chi… - GrossetoSport : New post (Morta l'avv. Cristina Formiconi, moglie del dott. Edoardo Laiolo) has been published on GrossetoSport -… - messveneto : Malore in casa, muore a 55 anni: Corno di Rosazzo in lutto per Cristina: Impegnata in una cooperativa, accompagnava… - cristina_lev : RT @PersempreNadia: I Bimbiminkia di Italia Morta. ???????????? - stay_umile : #chilhavisto Scomparsa di Cristina Me: Sarà morta, andiamo avanti. Il piccolo Casper è rimasto solo. Also me: -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Cristina Lutto in città, Cristina Formiconi non ce l'ha fatta: muore la nota professionista IlGiunco.net Grosseto, lutto in città: muore la professoressa Cristina Formiconi

Tutti stanno piangendo la morte della nota professoressa Cristina Formiconi, scomparsa ieri mattina a Grosseto. La donna era apprezzata e stimata da tutti e lascia un vuoto enorme. La città di Grosset ...

Addio all’avvocato Cristina Formiconi

Avrebbe compiuto 55 anni ad agosto. I funerali della professionista, conosciuta e stimata, oggi alle 14.30 a Sterpeto ...

Tutti stanno piangendo la morte della nota professoressa Cristina Formiconi, scomparsa ieri mattina a Grosseto. La donna era apprezzata e stimata da tutti e lascia un vuoto enorme. La città di Grosset ...Avrebbe compiuto 55 anni ad agosto. I funerali della professionista, conosciuta e stimata, oggi alle 14.30 a Sterpeto ...