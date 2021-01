Dakar 2021 | Mini a quota sei

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Quattro per due fa otto, ci aggiungi sei e sali a quattordici. No, non stiamo dando i numeri, stiamo solo giocando con le cifre che il teamo X-Raid ha raggiunto allanel. Con la vittoria di Stephane Peterhansel, il buggy JCW a due ruote motrici regala alla casa anglo-tedesca la sesta vittoria assoluta. Per “Petter”, pilota dalla trentennale esperienza nel rally più duro del mondo, si tratta della 14esima affermazione. Un trionfo fatto sulla costanza, con una sola vittoria di tappa e zero errori.tappa 12: Benavides e Peterhansel vincitori La ciliegina sulla torta per X-Raid è il terzo gradino del podio di Carlos Sainz. “El Matador”, vincitore dell’edizione 2020, è in contesa per la vittoria assoluta nelle battute iniziali, ma una serie d’inconvenienti tecnici ed ...