LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: lotta a 4 per la vittoria tra le moto, Peterhansel conduce tra le auto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.20 auto – Stephane Peterhansel subito davanti al km 41. Il leader della classifica generale ha 6” sullo spagnolo Carlos Sainz e 42” sul qatarino Nasserr Al-Attiyah. 08.15 moto – Siamo nella fase centrale di questa tappa, i centauri si stanno dirigendo verso il km 215: chi riuscirà a prendere un po’ di vantaggio in questo settore? 07.55 QUAD – Transito al km 75. Il francese Giroud è al comando con 16” su Copetti, 33” su Enrico, 1’16” su Andujar. 07.50 auto – I piloti di punta sono appena partiti. Peterhansel vuole allungare definitivamente, i 17 minuti di vantaggio su Al-Attiyah sono comunque confortanti. 07.45 moto – Pablo Quintanilla transita al km 127, il cileno è in testa con lo stesso ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20– Stephanesubito davanti al km 41. Il leader della classifica generale ha 6” sullo spagnolo Carlos Sainz e 42” sul qatarino Nasserr Al-Attiyah. 08.15– Siamo nella fase centrale di questa, i centauri si stanno dirigendo verso il km 215: chi riuscirà a prendere un po’ di vantaggio in questo settore? 07.55 QUAD – Transito al km 75. Il francese Giroud è al comando con 16” su Copetti, 33” su Enrico, 1’16” su Andujar. 07.50– I piloti di punta sono appena partiti.vuole allungare definitivamente, i 17 minuti di vantaggio su Al-Attiyah sono comunque confortanti. 07.45– Pablo Quintanilla transita al km 127, il cileno è in testa con lo stesso ...

