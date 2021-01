Villa d’Almè, code per un cantiere rimosso in ritardo: “La ditta sarà sanzionata” (Di martedì 12 gennaio 2021) Non è stato un buon inizio di giornata per gli automobilisti che dalla Val Brembana si sono messi in viaggio in direzione del capoluogo: già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghissime code da Villa d’Almè, con la circolazione che rapidamente si è congestionata lungo tutta la ex statale 470. Dopo decine e decine di proteste, in particolare sulla pagina Facebook “Viabilità in Valle Brembana” dove ormai si è creata una comunità attivissima nella segnalazione di disagi legati al traffico, attorno alle 9.30 è stata la Provincia di Bergamo a risolvere tutti i dubbi. “A causa di un cantiere di Bergamo Energie per la posa di una linea elettrica a Villa d’Almè – hanno fatto sapere da via Tasso – Il cantiere è stato rimosso in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Non è stato un buon inizio di giornata per gli automobilisti che dalla Val Brembana si sono messi in viaggio in direzione del capoluogo: già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghissimeda, con la circolazione che rapidamente si è congestionata lungo tutta la ex statale 470. Dopo decine e decine di proteste, in particolare sulla pagina Facebook “Viabilità in Valle Brembana” dove ormai si è creata una comunità attivissima nella segnalazione di disagi legati al traffico, attorno alle 9.30 è stata la Provincia di Bergamo a risolvere tutti i dubbi. “A causa di undi Bergamo Energie per la posa di una linea elettrica a– hanno fatto sapere da via Tasso – Ilè statoin ...

