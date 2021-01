Veicolo in avaria lungo la A14: lunghe code tra Francavilla e Ortona (Di martedì 12 gennaio 2021) Traffico in tilt lungo l'autostrada A14 a causa di un Veicolo in avaria. Come segnala Autostrade per l'Italia, una coda di 1 km tra Pescara sud-Francavilla e Ortona, (al km 395 - direzione Taranto) si ... Leggi su chietitoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Traffico in tiltl'autostrada A14 a causa di unin. Come segnala Autostrade per l'Italia, una coda di 1 km tra Pescara sud-, (al km 395 - direzione Taranto) si ...

CCISS_Ministero : A12 Genova-Rosignano fine traffico bloccato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Genova Est (Km 4,2) e A12… - TrafficoA : A1 - Firenze-Incisa - Coda A1 Firenze-Roma Coda di 6 km tra Firenze sud e Incisa - Reggello per veicolo in avaria - CCISS_Ministero : A12 Genova-Rosignano traffico bloccato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Genova Est (Km 4,2) e A12 Svin… - muoversintoscan : In #A1, coda di 6 km per veicolo fermo o in avaria tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello in direzione Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Veicolo avaria Veicolo in avaria lungo la A14: lunghe code tra Francavilla e Ortona ChietiToday Tragedia sulla Pontina: ritrovato morto in macchina. Ipotesi malore

All’inizio era un semplice veicolo in avaria, poi, una volta soccorso, la terribile scoperta. Un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno del suo abitacolo. Tragedia sulla Pontina: automobilista ...

Stroncato da un malore sulla Pontina: l’auto accosta per un guasto, la persona alla guida trovata morta

Non c’è davvero pace per la Pontina. Dopo l’incidente che ha paralizzato la statale 148 oggi pomeriggio a partire dalle 13.30 (la strada è stata anche chiusa, ndr) un altro dramma si è verificato circ ...

All’inizio era un semplice veicolo in avaria, poi, una volta soccorso, la terribile scoperta. Un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno del suo abitacolo. Tragedia sulla Pontina: automobilista ...Non c’è davvero pace per la Pontina. Dopo l’incidente che ha paralizzato la statale 148 oggi pomeriggio a partire dalle 13.30 (la strada è stata anche chiusa, ndr) un altro dramma si è verificato circ ...