GF Vip | Francesco Oppini attacca Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | “Un copia incolla”

(Di lunedì 11 gennaio 2021)in un’intervista per Radio Radio svela che cosa pensa della neo coppia formata da: ecco le sue parole.si è espresso durante un’intervista radiofonica nella quale ha rivelato che cosa pensa del flirt tra, la nuova coppia che si è formata L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Francesco Oppini dopo il Gf Vip: «La mia fidanzata era gelosa... Pretelli? Con Giulia Salemi è un copia e incolla»… - mattinodinapoli : Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: «La mia ragazza gelosa di una donna nella casa. Pierpaolo? Ha fatto copia e… - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il ricordo di quella serata nella Casa: una delle più belle - infoitcultura : Francesco Oppini dopo il GF Vip, avete visto la sua nuova casa? È bellissima - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il ricordo di quella serata nella Casa: una delle più belle -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesco

Il Messaggero

Francesco Oppini è un fiume in piena dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. In una lunga intervista a Non Succederà più su Radio Radio ha detto la sua su molti ...Grande fratello vip 5: piatto forte della serata faccia a faccia dentro la casa fra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ...