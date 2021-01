Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare, evacuato Covid center (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esplosione nella notte nel parcheggio dell'Ospedale del mare di Ponticelli a Napoli . Il Covid Residence è stato evacuato. Una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'Ospedale.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esplosione nella notte nel parcheggio dell'deldi Ponticelli a. IlResidence è stato. Unasi è aperta nel parcheggio interno dell'....

repubblica : Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: terrore a Ponticelli [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 08:39] - Corriere : ?? Una enorme voragine si è aperta stamane all’alba nel parcheggio visitatori dell’Ospedale del mare, a Ponticelli - agorarai : Una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'ospedale del mare a Napoli in seguito a una esplosione.… - Rog_2 : RT @momentosera: #Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare. Il #Covid Residence è stato evacuato per un buco di 50 metri per 50 e prof… - momentosera : #Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare. Il #Covid Residence è stato evacuato per un buco di 50 metri per 50… -