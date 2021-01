Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg. Istituti 2°grado in Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hanno riaperto stamattina in Friuli Venezia Giulia le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, mentre gli Istituti secondari di secondo grado e quelli professionali continuano a svolgere la didattica a distanza, come previsto dall’ordinanza firmata il 4 gennaio dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in vigore da oggi fino al 31 gennaio. Gli alunni di scuole d’infanzia e primo ciclo d’istruzione sono entrati nei rispettivi Istituti in un unico scaglione tra le 8 e le 8:15, tutti in presenza. L’ordinanza del Governatore Fedriga per le scuole di secondo grado garantisce comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Leggi su udine20 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hanno riaperto stamattina in Friuli Venezia Giulia le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, mentre glisecondari di secondo grado e quelli professionali continuano a svolgere la didattica a distanza, come previsto dall’ordinanza firmata il 4 gennaio dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in vigore dafino al 31 gennaio. Gli alunni di scuole d’infanzia e primo ciclo d’istruzione sono entrati nei rispettiviin un unico scaglione tra le 8 e le 8:15, tutti in presenza. L’ordinanza del Governatore Fedriga per le scuole di secondo grado garantisce comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Cris1225736718 : @RGthedoctorisin Io ho avuto problemi co mio figlio riguardo il bullismo. Non ho cambiato scuola ma HO RESO LA VI… - Lisa_Salustri : RT @Ansa_Fvg: Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad. Come previsto da ordinanza Governatore, valida fino al 31/1 #AN… - statodelsud : Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad - Pino__Merola : Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad Come previsto da ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riprese Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad ANSA Nuova Europa Si sprigiona monossido di carbonio in una scuola dell'infanzia, 4 bambini si sentono male

COMUNANZA - Grosso spavento questa mattina in una scuola dell'infanzia di Comunanza. A causa del cattivo funzionamento della caldaia della sede provvisoria in attesa che vengano ultimati i ...

La proposta dell'assessore regionale pugliese alla Salute

Come per gli operatori sanitari, se vogliamo garantire il mondo della scuola vacciniamo subito gli operatori scolastici” ha aggiunto. L’idea dell’assessore riprende la richiesta di 68 docenti del ...

COMUNANZA - Grosso spavento questa mattina in una scuola dell'infanzia di Comunanza. A causa del cattivo funzionamento della caldaia della sede provvisoria in attesa che vengano ultimati i ...Come per gli operatori sanitari, se vogliamo garantire il mondo della scuola vacciniamo subito gli operatori scolastici” ha aggiunto. L’idea dell’assessore riprende la richiesta di 68 docenti del ...