Giacomo Urtis rivela i nomi delle donne che vogliono ritocchini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giacomo Urtis, da poco eliminato, ha rivelato i nomi delle donne che dentro la Casa del GF Vip gli hanno chiesto dei ritocchini. Giacomo Urtis è fresco di eliminazione dal “Grande Fratello Vip” ed ha già iniziato a commentare alcune delle vicende avvenute dentro la Casa che lo hanno visto protagonista. Ospite a “Casa Chi“, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021), da poco eliminato, hato iche dentro la Casa del GF Vip gli hanno chiesto deiè fresco di eliminazione dal “Grande Fratello Vip” ed ha già iniziato a commentare alcunevicende avvenute dentro la Casa che lo hanno visto protagonista. Ospite a “Casa Chi“, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LuciaRobynFusco : RT @RutaAllTheWay: Giacomo Urtis su Maria Teresa : ' io la amavo, dove la trovi una così, come se fosse una mamma, è stata veramente una… - rob_1910 : RT @RutaAllTheWay: Giacomo Urtis su Maria Teresa : ' io la amavo, dove la trovi una così, come se fosse una mamma, è stata veramente una… - Aurazzurra : RT @RutaAllTheWay: Giacomo Urtis su Maria Teresa : ' io la amavo, dove la trovi una così, come se fosse una mamma, è stata veramente una… - avni00499711 : RT @RutaAllTheWay: Giacomo Urtis su Maria Teresa : ' io la amavo, dove la trovi una così, come se fosse una mamma, è stata veramente una… - ariannattpanna : RT @RutaAllTheWay: Giacomo Urtis su Maria Teresa : ' io la amavo, dove la trovi una così, come se fosse una mamma, è stata veramente una… -