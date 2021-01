Crisi Governo, l’affondo della Boschi: “Non basterà un rimpasto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nello scontro tra Italia Viva ed il resto degli alleati di Governo, fa sentire la sua voce anche Maria Elena Boschi. BoschiNello scontro all’interno della maggioranza, dice la sua anche Maria Elena Boschi, ex ministro ai tempi del Governo Renzi, ed oggi al fianco proprio dell’ex premier in Italia Viva. La questione resta invariata, Conte no sembra voler accontentare gli alleati guidati dall’ex sindaco di Firenze, che a questo punto starebbe valutando una uscita dalla maggioranza, sfilando i suoi ministri e di fatto gettando nel panico il Governo attuale che potrebbe vedersi sfiduciato nel prossimo incontro in Parlamento. Una eventualità che secondo Renzi però potrebbe non verificarsi, perchè magari potrebbe esserci chi voti in ogni caso la fiducia a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nello scontro tra Italia Viva ed il resto degli alleati di, fa sentire la sua voce anche Maria ElenaNello scontro all’internomaggioranza, dice la sua anche Maria Elena, ex ministro ai tempi delRenzi, ed oggi al fianco proprio dell’ex premier in Italia Viva. La questione resta invariata, Conte no sembra voler accontentare gli alleati guidati dall’ex sindaco di Firenze, che a questo punto starebbe valutando una uscita dalla maggioranza, sfilando i suoi ministri e di fatto gettando nel panico ilattuale che potrebbe vedersi sfiduciato nel prossimo incontro in Parlamento. Una eventualità che secondo Renzi però potrebbe non verificarsi, perchè magari potrebbe esserci chi voti in ogni caso la fiducia a ...

