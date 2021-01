Chi l’ha visto Jack Ma? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Del fondatore di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, da oltre due mesi non si hanno notizie, è apparentemente scomparso. A destare i sospetti, la sua mancata partecipazione all’episodio finale del talent show televisivo Africa’s Business Heroes per aspiranti startupper africani, da lui lanciato e che fa parte di uno dei progetti filantropici della sua Fondazione. Avrebbe dovuto partecipare alla giuria, ma alla fine di novembre è stato sostituito da un’altra manager di Alibaba, Lucy Peng, secondo quanto riportato dalla stampa americana, e la sua foto è stata rimossa anche dal sito dedicato alla competizione. Restano però alcune domande. Dove è sparito Jack Ma? E soprattutto: è uscito di scena volontariamente? L’ansia cresce dunque sulle possibili sorti di questa icona dell’imprenditoria mondiale. Jack Ma è l’uomo più ricco e famoso della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Del fondatore di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, da oltre due mesi non si hanno notizie, è apparentemente scomparso. A destare i sospetti, la sua mancata partecipazione all’episodio finale del talent show televisivo Africa’s Business Heroes per aspiranti startupper africani, da lui lanciato e che fa parte di uno dei progetti filantropici della sua Fondazione. Avrebbe dovuto partecipare alla giuria, ma alla fine di novembre è stato sostituito da un’altra manager di Alibaba, Lucy Peng, secondo quanto riportato dalla stampa americana, e la sua foto è stata rimossa anche dal sito dedicato alla competizione. Restano però alcune domande. Dove è sparitoMa? E soprattutto: è uscito di scena volontariamente? L’ansia cresce dunque sulle possibili sorti di questa icona dell’imprenditoria mondiale.Ma è l’uomo più ricco e famoso della ...

