Cagliari-Benevento 1-2: colpo grosso degli ospiti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel giorno della Befana le "Streghe" fanno venire gli incubi ai sardi. Joao Pedro sblocca Cagliari-Benevento dopo venti minuti di gioco, ma nel finale di primo tempo Sau e Tuia ribaltano il risultato. Nel secondo tempo il Benevento difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Il Cagliari perde ancora e il risultato certifica la crisi della squadra sarda. Quali sono le formazioni? Solito 4-2-3-1 per Di Francesco. Il tecnico ha scelto Cragno per la porta e in difesa Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli e Tripardelli. In mediana Marin e a sorpresa Caligara. Nainggolan sulla trequarti dal primo minuto, affiancato da Nandez e Joao Pedro. In avanti c'è Pavoletti.Tradizionale 4-3-2-1 per Filippo Inzaghi. Montipo tra i pali, in difesa Barba, Glik, Tuia e Improta, adattato a terzino. Sulla ...

