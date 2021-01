Trevisan-Putintseva in tv | data | orario e diretta streaming Wta Abu Dhabi 2021

(Di martedì 5 gennaio 2021) Martinasfida Yuliaal primo turno del Wta di Abu. La toscana fa il suo esordio stagionale contro la temibile tennista kazaka, tredicesima testa di serie.vuole dare continuità ai suoi risultati dopo il Roland Garros che le ha permesso l’ingresso in top-100. Oltre a lei in main draw c’è Jasmine Paolini che invece trova Fernandez. La partita sarà visibile su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e insul sito web dell’emittente nella giornata di mercoledì 6 gennaio, come terzo incontro dalle ore 07:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità. SportFace.

