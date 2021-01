Mascherine per i bambini, il Tar del Lazio: “Oms e Unicef contrarie. Il governo chiarisca la sua scelta” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oms e Unicef hanno detto no all’obbligo delle Mascherine per i bambini sotto i 12 anni. Dunque, perché il governo italiano ha deciso diversamente? In sintesi è ciò che il Tar del Lazio chiede a Palazzo Chigi, imponendogli di fornire una spiegazione. E, soprattutto, “evidenze scientifiche” a supporto di quella scelta. Il Tar: “Il governo spieghi le Mascherine per i bambini” Il tribunale amministrativo è intervenuto nell’ambito di un ricorso contro il Dpcm del 3 dicembre. Pur non riscontrando le condizioni per accoglierlo, il Tar ha comunque ritenuto di soffermarsi sulle Mascherine obbligatorie per i bambini tra 6 e 11 anni. Palazzo Chigi avrà ora 15 giorni di tempo per presentare “una sintetica ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oms ehanno detto no all’obbligo delleper isotto i 12 anni. Dunque, perché ilitaliano ha deciso diversamente? In sintesi è ciò che il Tar delchiede a Palazzo Chigi, imponendogli di fornire una spiegazione. E, soprattutto, “evidenze scientifiche” a supporto di quella. Il Tar: “Ilspieghi leper i” Il tribunale amministrativo è intervenuto nell’ambito di un ricorso contro il Dpcm del 3 dicembre. Pur non riscontrando le condizioni per accoglierlo, il Tar ha comunque ritenuto di soffermarsi sulleobbligatorie per itra 6 e 11 anni. Palazzo Chigi avrà ora 15 giorni di tempo per presentare “una sintetica ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il governo, su proposta del min @dariofrance pensa ad una ‘zona bianca’ per le regioni con indicatori migliori: qui… - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Mascherine e distanziamento per tutto il 2021. Vaccino non cambi i nostri comportamenti' - miola_mic : @LaviniaBLR @luigibarbuto61 anziché ridurre si è paradossalmente aumentato il volume della dannosissima plastica ne… - OneDirectionGio : scusate piccolo sfogo: sono appena uscite le disposizioni per il rientro in classe della mia scuola ed è riportato… - Sara29827183 : RT @BarillariDav: Il calcolo dei positivi è basato sul numero di tamponi effettuati. Che sono inaffidabili ( -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine per Le mascherine per proteggere la salute dei bambini Arezzo Notizie Confindustria: allarme debito per imprese, raddoppia

ROMA. – Dai prestiti per l’emergenza Covid arriva una possibile minaccia per il debito delle imprese. Il centro studi Confindustria indica che il peso del debito delle aziende raddoppierà, nel 2021, r ...

Covid, dati della Sardegna incompleti: Iss bacchetta l’Isola, la colpa è dell’Ats

I dati che dalla nostra Isola arrivano incompleti a Roma riguardano il tracciamento dei contagi, ovvero uno dei ventuno parametri che l’Istituto superiore di sanità (Iss) mette sotto la lente ogni set ...

ROMA. – Dai prestiti per l’emergenza Covid arriva una possibile minaccia per il debito delle imprese. Il centro studi Confindustria indica che il peso del debito delle aziende raddoppierà, nel 2021, r ...I dati che dalla nostra Isola arrivano incompleti a Roma riguardano il tracciamento dei contagi, ovvero uno dei ventuno parametri che l’Istituto superiore di sanità (Iss) mette sotto la lente ogni set ...