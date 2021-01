Inter attacco atomico, ma la potenza è nulla senza controllo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La goleada contro il Crotone fa crescere le statistiche dell’Inter, seconda solo al Bayern in Europa: ma se l’attacco è travolgente, le amnesie difensive continuano a essere preoccupanti Quaranta gol realizzati nelle prime quindici giornate: il bottino dell’Inter in Serie A è da urlo. Una media da oltre 100 reti a campionato, numeri mai visti alle nostre latitudini se consideriamo che la spettacolare Atalanta di Gasperini la scorsa stagione si fermò a quota 98. Gli uomini di Antonio Conte hanno sempre trovato la porta in Serie A, nel complesso 18 le gare consecutive in gol considerando anche le ultime tre del 2019/20. Un filotto che stride pesantemente con i tre, vien da dire clamorosi, zero infilati contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Clamorosi, ma probabilmente non casuali per una squadra plasmata su misura sulle caratteristiche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) La goleada contro il Crotone fa crescere le statistiche dell’, seconda solo al Bayern in Europa: ma se l’è travolgente, le amnesie difensive continuano a essere preoccupanti Quaranta gol realizzati nelle prime quindici giornate: il bottino dell’in Serie A è da urlo. Una media da oltre 100 reti a campionato, numeri mai visti alle nostre latitudini se consideriamo che la spettacolare Atalanta di Gasperini la scorsa stagione si fermò a quota 98. Gli uomini di Antonio Conte hanno sempre trovato la porta in Serie A, nel complesso 18 le gare consecutive in gol considerando anche le ultime tre del 2019/20. Un filotto che stride pesantemente con i tre, vien da dire clamorosi, zero infilati contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Clamorosi, ma probabilmente non casuali per una squadra plasmata su misura sulle caratteristiche ...

Advertising

interdefender : @Alessan14225205 Eto'o nel 2010 giocava da esterno l'Inter aveva un attacco incredibile, lui svolgeva un altro comp… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Repubblica - Inter, arriva la punta: sì Conte a Pellè. La possibile sorpresa ha del clamoroso - - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter, si valuta per l'attacco anche Milik, ma per l'estate, due calciatori in uscita - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter, si valuta per l'attacco anche Milik, ma per l'estate, due calciatori in uscita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter, si valuta per l'attacco anche Milik, ma per l'estate, due calciatori in uscita -