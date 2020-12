Renzi fa sul serio: possibile un Conte ter (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il senatore fiorentino attende le risposte di palazzo Chigi. Crisi ormai sicura, ma a certe condizioni l'attuale premier potrebbe restare Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il senatore fiorentino attende le risposte di palazzo Chigi. Crisi ormai sicura, ma a certe condizioni l'attuale premier potrebbe restare

FMCastaldo : Se #Renzi ha proposte serie e costruttive le valuteremo con attenzione, come sempre. Se, invece, il tutto deve ridu… - fattoquotidiano : #Renzi vuole rottamare Conte (e il Recovery): sul Fatto di domani tutte le balle sulla cabina di regia e la gestion… - ilriformista : #Renzi attacca Conte sul Recovery: “Piano senz’anima, senza accordo Iv lascia il governo” - mariacarla1963 : @Yi_Benevolence Secondo te Renzi fa sul serio ? Se fa cadere il governo a lui che rimane ? Io non ci credo finché non lo vedo ?? - vitobarile : Ok Renzi è Renzi e non vale nemmeno la pena di perderci tempo ma vogliamo parlare del @pdnetwork che con due minist… -