NVIDIA GeForce RTX 4090: la GPU next-gen sarà due volte più veloce dell'RTX 3090? (Di martedì 29 dicembre 2020) L'attuale ammiraglia di NVIDIA, GeForce RTX 3090 è la punta di diamante delle schede grafiche, con AMD in grado di sopportare la concorrenza con la sua Radeon RX 6900 XT basata su Big Navi: ora che le nuove GPU sono state immesse sul mercato, sul web si parla già delle prossime GPU in arrivo in futuro. Le prime voci di corridoio arrivano dal leaker kopite7kimi, il quale ha affermato che la GPU AD102 di nuova generazione di NVIDIA costruita sull'architettura della GPU Ada Lovelace di nuova generazione comprenderà 72 Texture Processor Clusters (TPC) e 144 Streaming Multiprocessor. AD102 che oscillerebbe tra 144 SMs vedrebbe la GPU confezionare un totale di 18.432 CUDA core, ovvero un 71% in più di CUDA Core rispetto alla GPU GA102 di punta di Ampere che alimenta la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) L'attuale ammiraglia diRTXè la punta di diamantee schede grafiche, con AMD in grado di sopportare la concorrenza con la sua Radeon RX 6900 XT basata su Big Navi: ora che le nuove GPU sono state immesse sul mercato, sul web si parla giàe prossime GPU in arrivo in futuro. Le prime voci di corridoio arrivano dal leaker kopite7kimi, il quale ha affermato che la GPU AD102 di nuova generazione dicostruita sull'architetturaa GPU Ada Lovelace di nuova generazione comprenderà 72 Texture Processor Clusters (TPC) e 144 Streaming Multiprocessor. AD102 che oscillerebbe tra 144 SMs vedrebbe la GPU confezionare un totale di 18.432 CUDA core, ovvero un 71% in più di CUDA Core rispetto alla GPU GA102 di punta di Ampere che alimenta la ...

Asgard_Hydra : Nvidia GeForce RTX 4090 con GPU Lovelace Ada AD102 potente il doppio della 3090? - descuentoschina : ??Xiaomi RedmiBook i7-1065G7 solo 782€(+1000€) ?: BGXM14G20 ??: - ubi_mmc93 : Entra nel nuovo gruppo Facebook ! Pc & Gaming Hardware! - HwlegendM : Come ben sappiamo NVIDIA al CES 2021 ha in programma un evento il giorno 12 gennaio, nel quale potrebbe presentare,… - HOverclock : Come ben sappiamo NVIDIA al CES 2021 ha in programma un evento il giorno 12 gennaio, nel quale potrebbe presentare,… -