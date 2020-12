Canada - A processo il giovane che dormiva su una Tesla con l' Autopilot attivato

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 dicembre 2020) Verrà processato per guida pericolosa ilfermato dalla polizia inperchémentre viaggiava su unaModel S a 150 km/h in autostrada, con l'inserito: il ventenne è chiamato a comparire al tribunale di Ponoka, vicino a Edmonton, il prossimo 29 gennaio. Il suo caso verrà seguito da vicino perché, come hanno sottolineato gli esperti legali canadesi, non ha precedenti, e potrebbe essere destinato a fare giurisprudenza. Il conducente deve sempre controllare. La vicenda risale al 9 luglio scorso, ma solo a settembre è balzata alle cronache, proprio per le accuse mosse in un secondo tempo dalle autorità: il, inizialmente accusato del solo eccesso di velocità, è stato incriminato anche per guida pericolosa. In base a quanto accertato dalla polizia, ...