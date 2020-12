Zona arancione? No, ancora lockdown a Milano per tormenta di neve: città sommersa, "crollano gli alberi" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tutto come previsto. Forse anche peggio. Oggi, lunedì 28 dicembre, un'ondata di neve e maltempo si è abbattuta sull'Italia, in particolare Milano e gran parte della Lombardia. Il capoluogo, dove ha iniziato a fioccare intorno all'una di notte, è quasi inagibile. La nevicata ha interessato anche le province di Pavia, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona. A Milano sono caduti circa 15 centimetri di neve, tanto che è subito scattato il piano di emergenza del Comune: per fronteggiare l'arrivo della precipitazione sono intervenuti i primi mezzi spargisale. Molte strade sono ancora innevate. Il pericolo, dovuto al peso della neve e al forte vento, sono alcuni alberi che stanno crollando un po' in tutta la città. I mezzi pubblici, comunque, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tutto come previsto. Forse anche peggio. Oggi, lunedì 28 dicembre, un'ondata die maltempo si è abbattuta sull'Italia, in particolaree gran parte della Lombardia. Il capoluogo, dove ha iniziato a fioccare intorno all'una di notte, è quasi inagibile. La nevicata ha interessato anche le province di Pavia, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona. Asono caduti circa 15 centimetri di, tanto che è subito scattato il piano di emergenza del Comune: per fronteggiare l'arrivo della precipitazione sono intervenuti i primi mezzi spargisale. Molte strade sonoinnevate. Il pericolo, dovuto al peso dellae al forte vento, sono alcuniche stanno crollando un po' in tutta la. I mezzi pubblici, comunque, ...

