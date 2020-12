Sassari, vigile fuoco muore folgorato durante intervento per maltempo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un vigile del fuoco è morto folgorato stamane nel Sassarese, a Nulvi . Tonello Scanu , 54 anni, è stato colpito da una scarica elettrica durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Undelè mortostamane nel Sassarese, a Nulvi . Tonello Scanu , 54 anni, è stato colpito da una scarica elettricaunper la messa in sicurezza di un palo, ...

emergenzavvf : Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di… - DPCgov : Cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco morto durante un intervento provincia di Sassari. Un lutto che ci r… - bastaCasta : RT @carlosibilia: Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del Vigile del Fuoco Tonello Scanu, cinquantaquattrenne che a N… - angiecest : RT @DPCgov: Cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco morto durante un intervento provincia di Sassari. Un lutto che ci ricorda i ris… - Clod40206547 : RT @emergenzavvf: Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassar… -