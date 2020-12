NBA | Golden State Warriors | un avvio da incubo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un inizio di stagione daper i. La franchigia californiana, ha iniziato la nuova stagione NBA con due pesanti sconfitte contro Brooklyn e Milwaukee, nonostante il ritorno in campo della loro stella Steph Curry.: cosa ha causato il pessimo? Gliha perso malamente contro i Nets e contro i Bucks. Il distacco finale è stato di oltre 30 punti in entrambe le gare. Un punteggio severo per la franchigia allenata da Steve Kerr che si trova nel suo momento di maggior difficoltà. Se lo scorso anno la stagione era stata sacrificata per assicurarsi delle buone scelte al draft, la stagione 2021 doveva (e deve) essere l’annata del riscatto per...