Denis Shapovalov | un talento in cerca della definitiva consacrazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020), attuale n°12classifica ATP, è certamente uno dei talenti più cristallini del tennis attuale. Le sue caratteristiche sono ben definite, eppure il suo rendimento è troppo spesso altalenante. Una discontinuità che non ha ancora consentito al canadese di raggiungere la tanto attesa. La top 10 come punto di partenza Il 21 settembre scorso, dopo l’ottimo torneo giocato a Roma con la semifinale raggiunta e persa solamente contro uno straordinario Diego Schwartzman,è entrato per la prima volta in carriera tra i migliori 10 tennisti al mondo. Questo storico risultato, oltre a renderlo il secondo tennista canadesestoria a riuscirci dopo Milos Raonic, è sembrato preludere a un definitivo salto di qualità. ...