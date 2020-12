I segni zodiacali più abili a raccontare bugie | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Chi dice di non aver mai detto una bugia, ne ha detta almeno una. Questa“. Con questa frase si riassume più o meno correttamente la natura umana riguardo le: tutti ne facciamo uso in maniera più o meno “diretta”, alcunipiùfrottole di altri, ma una particolare categoria è particolarmente abile a creare un complesso tessuto di trame e sottotrame per rendere una bugia credibile o comunque fantasiosa.di chi stiamo parlando. Bilancia“ottimi” bugiardi, nel senso che riescono a “condire” in maniera convincente una bugia con parti di verità al punto da risultare maggiormente coerenti. Non solo,anche in grado di apparire totalmente in controllo dei propri nervi, riuscendo ingannare, in teoria, la famosa macchina della verità. ...