Bolle a capodanno su Rai1 | Vascodanza con me!

isabellamisceo : RT @TV_Italiana: Direttore #Rai1 @StefanoColetta2: 'Roberto Bolle solo a Capodanno? Sono caparbio e continuo a spingere sulla direzione di… - iamitalianboss : RT @Cinguetterai: Lo show di Roberto Bolle, #DanzaConMe, sarà presentato da Francesco Montanari e Stefano Fresi, insieme a Miriam Leone. Os… - arual812 : RT @Cinguetterai: Lo show di Roberto Bolle, #DanzaConMe, sarà presentato da Francesco Montanari e Stefano Fresi, insieme a Miriam Leone. Os… - TV_Italiana : Direttore #Rai1 @StefanoColetta2: 'Roberto Bolle solo a Capodanno? Sono caparbio e continuo a spingere sulla direzi… - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Lo show di Roberto Bolle, #DanzaConMe, sarà presentato da Francesco Montanari e Stefano Fresi, insieme a Miriam Leone. Os… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolle capodanno

Gazzetta del Sud

Vasco Rossi, che torna in tv dopo una quindicina di anni, non solo presenterà un brano inedito, ma si lascerà trascinare da Bolle in un ballo. Bolle invece si cimenterà in una sfida inedita insieme a ...Danza con me arriva alla sua quarta edizione. Presentata in conferenza stampa via streaming dai protagonisti, Roberto Bolle annuncia così il ritorno di quello che ormai è un vero e proprio punto di ri ...