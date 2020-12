Benevento | la mostra dei Presepi quest’anno diventa virtuale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si terrà anchel’esibizione di opere d’arteale dell’associazione “Amici del Presepe di”, scuolaale “Francesco Salvati”, dedicata all’artista che ci ha lasciato qualche anno fa. La novità diè la visitadelle opere, grazie al fotografo Michele Sabella ed a you360.it “A causa del contagio ci mancava uno spazio fisico in grado di assicurare lain sicurezza”, dichiara Massimo Pedicini. “Per questo abbiamo cercato una valida alternativa per rendere possibile la fruizione di questa, evento molto atteso e sentito in città e che si ripete ormai dal 2007; con tutti i problemi e le limitazioni che questo 2020 ci ha riservato e nel ...