Enzo Salvi, quella tragedia sfiorata per miracolo (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Salvi, l’attore e comico italiano, ha raccontato quel tragico evento che stava investendo la sua vita, poteva costargli caro. Enzo Salvi, riconosciuto dai cinefili come ‘Er Cipolla’, ha preso parte in numerosissimi film comici, facendoci lacrimare dal ridere per la sua accentuata romanità e le sue bizzarre movenze facciali. Oggi ci sorprenderà con la Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’attore e comico italiano, ha raccontato quel tragico evento che stava investendo la sua vita, poteva costargli caro., riconosciuto dai cinefili come ‘Er Cipolla’, ha preso parte in numerosissimi film comici, facendoci lacrimare dal ridere per la sua accentuata romanità e le sue bizzarre movenze facciali. Oggi ci sorprenderà con la

EdoardoZaggia : RT @Franardi_: @EdoardoZaggia @AlbertoPots Edo con questa camicia ci stai dicendo di cercare le sfere del drago per far riapparire l’antica… - Franardi_ : @EdoardoZaggia @AlbertoPots Edo con questa camicia ci stai dicendo di cercare le sfere del drago per far riapparire… - Linda_Zepam : “E SE VALENTINA PERSIA NON FOSSE ALTRO CHE ENZO SALVI IN DRAG” ?????? Come ho fatto ad accorgermene solo ORA!!!!… - EdoardoZaggia : @jak_stat Ma Giacomooooooo????? Tranquillo che vedere che sono in compagnia di Enzo Salvi mi ha risollevato??? - EdoardoZaggia : @sara_facchini @AlbertoPots Hahahah ma Sara ????? Loro comunque sono stati super gentiliii è che bisognava tagliare???… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Salvi Enzo Salvi scherza sul Natale: corto di Er Cipolla con sua mamma Liberoquotidiano.it Enzo Salvi, quella tragedia sfiorata per miracolo

Enzo Salvi, l'attore e comico italiano, ha raccontato quel tragico evento che stava investendo la sua vita, poteva costargli caro.

Roma, sul set compare un riccio: salvato dagli attori della sit-com

Con il benestare dei produttori, Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, e il regista Paolo Geremei, gli attori Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo (nella serie anche Marco ...

Enzo Salvi, l'attore e comico italiano, ha raccontato quel tragico evento che stava investendo la sua vita, poteva costargli caro.Con il benestare dei produttori, Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, e il regista Paolo Geremei, gli attori Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo (nella serie anche Marco ...