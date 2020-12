Cosa succede a chi beve troppi caffè? Incredibile | ecco la verità

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilin Italia è un vero e proprio must che accompagna le nostre giornate, in primis ogni mattina. Inoltre, ilitaliano, il cosiddetto “espresso” è una vera e propria eccellenza per la quale sono veramente poche le persone che riescono a rinunciarci, non tanto per via della caffeina e dei suoi effetti, ma proprio per il suo sapore e la sua fragranza. Tanto più che ilnon è solo una bevanda, ma è rappresenta uno stile di vita, è amato sia dalle persone che hanno l’abitudine di alzarsi presto sia da quelle che per questioni lavorative devono stare sveglie la notte e di conseguenza un buondiventa quasi una necessità per non lasciarsi andare al sonno. Poi c’è anche chi si concede una tazzina didopo pranzo o nelle pause di studio o di lavoro in modo da continuare le proprie ...