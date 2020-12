Acquistare vino italiano in Bitcoin? Forse possibile con Italian Wine Crypto Bank (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il condizionale è d’obbligo, visto il mix tra letale tra Bacco e Finanza. Ma Acquistare vino Italiano in Bitcoin e con le principali criprovalute internazionali potrebbe presto diventare possibile, grazie ad Italian Wine Crypto Bank (Iwcb). Il progetto, illustrato oggi da in un webinar da Rosario Scarpato (interventuto in diretta da Dubai, dove vive e lavora) e i soci Davide Casalin e Alessandro Brazzini – tre figure chiave della rivoluzionaria “Criptobanca del vino Italiano” – dovrebbe prendere avvio il 4 aprile 2021, con l’emissione dei primi token e l’apertura delle porte ai primi correntisti virtuali. Quella che presentiamo oggi – ha precisato Scarpato – è la Fase ... Leggi su winemag (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il condizionale è d’obbligo, visto il mix tra letale tra Bacco e Finanza. Maine con le principali criprovalute internazionali potrebbe presto diventare, grazie ad(Iwcb). Il progetto, illustrato oggi da in un webinar da Rosario Scarpato (interventuto in diretta da Dubai, dove vive e lavora) e i soci Davide Casalin e Alessandro Brazzini – tre figure chiave della rivoluzionaria “Criptobanca del” – dovrebbe prendere avvio il 4 aprile 2021, con l’emissione dei primi token e l’apertura delle porte ai primi correntisti virtuali. Quella che presentiamo oggi – ha precisato Scarpato – è la Fase ...

