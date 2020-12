Salto con gli sci, Noriaki Kasai non si arrende. Al via della Continental Cup per tornare in Coppa del Mondo! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Noriaki Kasai è pressoché sparito dai radar della Coppa del Mondo da più di un anno e, di sicuro, la pandemia di Coronavirus non sta perorando la sua causa. Il quarantottenne dell’Hokkaido non ha trovato spazio nel sestetto selezionato per il massimo circuito, che anziché restare immutato sino a metà dicembre come d’abitudine, rimarrà nel Vecchio Continente praticamente per tutto l’inverno. Dunque, nessuna possibilità di cambiare le carte in tavola alla vigilia della Tournée dei 4 trampolini, come era invece abitudine in seno al team nipponico. Al contempo, la rinuncia degli organizzatori di Sapporo, che avrebbero dovuto ospitare gare di primo livello a inizio febbraio, impedirà al Paese del Sol Levante di avere una tappa casalinga, con relativa impossibilità di usufruire del contingente nazionale, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è pressoché sparito dai radardel Mondo da più di un anno e, di sicuro, la pandemia di Coronavirus non sta perorando la sua causa. Il quarantottenne dell’Hokkaido non ha trovato spazio nel sestetto selezionato per il massimo circuito, che anziché restare immutato sino a metà dicembre come d’abitudine, rimarrà nel Vecchio Continente praticamente per tutto l’inverno. Dunque, nessuna possibilità di cambiare le carte in tavola alla vigiliaTournée dei 4 trampolini, come era invece abitudine in seno al team nipponico. Al contempo, la rinuncia degli organizzatori di Sapporo, che avrebbero dovuto ospitare gare di primo livello a inizio febbraio, impedirà al Paese del Sol Levante di avere una tappa casalinga, con relativa impossibilità di usufruire del contingente nazionale, il ...

