Recovery | Mazzeo | ' Nelle prossime settimane confronto in Toscana'

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Nelle prossime settimane non solo discuteremo del bilancio della Regione (quanti soldi ci sono e come spenderli), ma ci confronteremo anche sul Next Generation Ue, cioè sulle risorse europee che saranno destinate alla Toscana (la cifra ipotizzata è fra i 12 e i 15 miliardi di euro) a partire dal prossimo anno. Su questo, assieme al presidente dei sindaci toscani, Matteo Biffoni, e al presidente dell'Unione delle province toscane, Luca Menesini, ho stretto un patto che sintetizzo così: sulle cose da fare in Toscana, devono decidere i toscani. Per questa ragione, come Consiglio regionale, promuoveremo un tavolo permanente con il presidente Eugenio Giani, il consigliere delegato Gianni Anselmi e la Commissione Europa in modo da definire, confrontandoci con i rappresentanti

Fra i promotori della proposta il presidente dell'Upi toscana Luca Menesini con il presidente del consiglio regionale e il sindaco di Prato

