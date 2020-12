GF Vip | concorrenti increduli | quel che è successo è molto grave

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per i fan storici e più appassionati del Grande Fratello,lo di Filippo Nardi è stato un gradito ritorno nella Casa di Cinecittà. Il conte inglese ha scritto il suo nome nella storia del programma per una sfuriata clamorosa durante la seconda edizione, quando a 19 giorni dall'inizio del reality protestò con veemenza contro la produzione perché non gli venivano fornite le sigarette. Sono passati 19 anni dagiorno in cui Nardi abbandonò la Casa e quest'anno gli è stata data la possibilità di farvi rientro come concorrente del Gf Vip. Già nei primi giorni di permanenza, l'inglese ha scosso l'opinione del pubblico a casa per alcune frasi esplicite contro le donne. Troppo esplicite per qualcuno, squallide per altri, con continui riferimenti al sesso. Frasi Sicuramente meritevoli di pubblica ammenda per il modo in cui ha etichettato alcune ...