Genoa-Milan: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Genoa-Milan, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21: Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov. All. Maran. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli.

