Mattino 5 | parla Biagio D’Anelli su Tommaso Zorzi e “la storia con il modello”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’opinionista ed ex del Grande Fratello 11 ha raccontato dei dettagli su una love story che avrebbe vissuto l’influencer milanese con unSe ne èto aCinque. Protagonista del dibattito in studio, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.è molto seguito dai follower di tutte le età che fanno il tifo per lui. Intanto proprio stamattina si èto dell’influencer milanese ma per una questione di cuore, almeno così sembrerebbe. “nel 2016 ha perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, per unbellissimo trentaquattrenne di nome Manuel e c’è stato 8 mesi. – ha svelato...