Il colibrì di Veronesi è una Camera con vista

Questo tempo pandemico ci porta ad una lettura che avevamo rimandato: quella de "Il colibrì (pagg. 368, euro 18; La Neve di Teseo)" di Sandro Veronesi che con questo titolo ha vinto il Premio Strega 2020 doppiando il precedente alloro al Ninfeo di Valle Giulia conquistato con il romanzo "Caos calmo". Marco Carrera è il protagonista di questa saga personale e familiare, un oculista che attraversa il secolo scorso fino ai nostri giorni tra Firenze e Roma – eppoi ancora a Firenze -, con un vissuto pieno di dolori privati. Si comincia con la sorella maggiore Irene che si suicida ai Mulinelli a Bolgheri nella casa estiva: l'unica vera sensitiva della famiglia. Il padre, l'ingegnere Probo e la madre Letizia, l'architetto, sono due persone dissimili: una legata alla crescita, l'altra alla forma artistica. Marco ha un fratello Giacomo che diventa prof di ...

