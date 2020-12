Al via la verifica di governo, si parte con M5S e Pd. Renzi pronto a far cadere Conte (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Oggi inizia la verifica di governo, chiesta a gran voce da Italia Viva e anche dal Partito democratico. Occhi puntati su Giuseppe Conte, nel mirino perché vorrebbe gestire praticamente da solo i 209 miliardi del Recovery fund. Ipotesi inaccettabile per Matteo Renzi, che ha minacciato il premier di staccare la spina al governo giallofucsia se non dovesse scusarsi per l’ardire e fare dietro front su tutta la linea. Intanto si parte con il Movimento 5 Stelle. Conte incontrerà la delegazione grillina alle 16.30. Alle 19 toccherà al Pd. Curiosamente, fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stata pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi. Il no di Renzi alla task force e ai pieni poteri al premier Intanto dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Oggi inizia ladi, chiesta a gran voce da Italia Viva e anche dal Partito democratico. Occhi puntati su Giuseppe, nel mirino perché vorrebbe gestire praticamente da solo i 209 miliardi del Recovery fund. Ipotesi inaccettabile per Matteo, che ha minacciato il premier di staccare la spina algiallofucsia se non dovesse scusarsi per l’ardire e fare dietro front su tutta la linea. Intanto sicon il Movimento 5 Stelle.incontrerà la delegazione grillina alle 16.30. Alle 19 toccherà al Pd. Curiosamente, fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stata pervenuta alcuna convocazione dadi Palazzo Chigi. Il no dialla task force e ai pieni poteri al premier Intanto dal ...

