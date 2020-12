Coppa del Mondo di sci, discesa libera di Val d'Isère. Prima vittoria di Cater (Di domenica 13 dicembre 2020) Val d'Isère, 13 dicembre 2020 - Nella discesa libera delle sorprese della Val d'Ise're non poteva mancare il grande colpo di scena finale . A centrarlo è stato Martin Cater , sloveno, nome non noto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Val d', 13 dicembre 2020 - Nelladelle sorprese della Val d'Ise're non poteva mancare il grande colpo di scena finale . A centrarlo è stato Martin, sloveno, nome non noto ...

ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiii… - Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - marattin : Tre generazioni di eroi calcistici - da Bettega a Baggio, passando per Cabrini, Tardelli, Baresi, Causio e tanti al… - TeoMatt89 : #fisalpine Sembrava tutto apparecchiato per la prima vittoria in coppa del mondo di Striedinger e invece...#Cater - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -